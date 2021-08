Lukaku-Chelsea, Tuchel: “E’ ciò che stiamo cercando. E’ fantastico per chiunque”

Le parole del tecnico sul belga: "E' un vero numero 9 che ama segnare e che ha presenza in area. Non è un segreto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, Thomas Tuchel , tecnico del Chelsea, ha parlato così di Romelu Lukaku , ormai prossimo a firmare con il club londinese: "Abbiamo perso Olivier Giroud che ha avuto un ruolo cruciale nel club. Era il tipo di profilo di attaccante a cui piace giocare spalle alla porta, a cui piace tenere i palloni, che crea spazio per Werner, Havertz, Pulisic; che è pronto a combattere fisicamente con i difensori. Questo è il tipo di profilo che non abbiamo in rosa in questo momento e che stiamo cercando.

Non è ancora il momento di parlare di nomi perché non abbiamo ancora preso nessuno e mostreremo tutto il rispetto per gli altri club. Romelu è uno di quelli come Haaland al Dortmund, Lewandowski al Bayern, Harry Kane al Tottenham: è un vero numero 9 che ama segnare e che ha presenza in area. Non è un segreto. Il fatto che lui sia un giocatore fantastico è facile da ripetere per qualsiasi allenatore al mondo. Ma è il tipo di profilo che stiamo cercando e se sarà possibile convincere agenti e club, faremo del nostro meglio".