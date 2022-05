Inter, Lukaku pronto a tutto: “Sta facendo carte false per tornare a Milano”

L'ostacolo è economico: dovrebbe dimezzarsi l'ingaggio da 12,5 milioni di euro e convincere i Blues a farlo partire in prestito

"Romelu Lukaku sta facendo carte false per trovare una via percorribile e rivestire la casacca dell'Inter". Ne è certo Il Giorno, che nella sua edizione odierna conferma come il centravanti belga voglia soltanto fare ritorno ad Appiano Gentile per vestire di nuovo di nerazzurro. Spiega il quotidiano: "Ha scelto lui di andare al Chelsea, ricoperto d'oro tanto quanto il club, ma dopo un anno passato principalmente tra panchine e critiche negative pare aver capito che il suo habitat è più il calcio italiano di quello inglese. L'ostacolo è economico: dovrebbe dimezzarsi l'ingaggio da 12,5 milioni di euro e convincere i Blues a farlo partire in prestito. In più l'Inter dovrebbe liberare un'altra casella dopo Sanchez, il cui sostituto designato è Dybala".