Inter, Lukaku già in splendida forma: subito in campo contro il Crotone

L'attaccante belga, arrivato ad Appiano Gentile solamente lunedì, disputerà subito uno spezzone di partita

"Degli ultimi arrivati ad Appiano solo Lukaku pare avere possibilità di disputare uno spezzone di gara. Mentre ieri Vidal, Sanchez e Vecino hanno sostenuto – come da programma – solo delle sedute personalizzate, Big Rom, dopo l'individuale della mattinata, si è allenato per una parte del pomeriggio con il gruppo. E a proposito del belga, Romelu merita solo applausi: il bomber nerazzurro è infatti arrivato in ritiro tirato a lucido. Anche durante le vacanze il suo pensiero era rivolto all'Inter e all'essere già pronto per la Florida Cup. E pazienza se l'impegno negli USA è saltato".