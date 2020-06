Inter, Lukaku sa come si fa: già decisivo al San Paolo, Conte si aggrappa al suo bomber

L’Inter si avvicina a grandi passi verso il ritorno in campo dopo lo stop dovuto all’epidemia di coronavirus: i nerazzurri ripartono dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, vittorioso all’andata a San Siro per 0-1. Per ribaltare il risultato e guadagnarsi il pass per la finale Antonio Conte si affida a Romelu Lukaku: l’attaccante belga ha già dimostrato di poter essere decisivo al San Paolo, messo a ferro e fuoco a gennaio con una doppietta e una prestazione devastante. Il tecnico nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, spera che il suo bomber possa ripetersi:

“Big Rom sa già come si fa. E Conte si aspetta anche che si ripeta. Era il 6 gennaio, infatti, e Lukaku diede il là alla netta vittoria interista al San Paolo con una doppietta. Una gara, di fatto, senza storia, già decisa nel primo tempo, con il bomber belga implacabile nello sfruttare gli svarioni della difesa avversaria. Quel successo scacciò pure un tabu, perché i nerazzurri non passavano in casa dei partenopei, in campionato, addirittura dal 1997. Ecco quel 3-1 finale sarebbe perfetto da replicare anche sabato sera, visto che cancellerebbe lo 0-1 rimediato a San Siro, proiettando la banda Conte direttamente in finale di Coppa Italia“.