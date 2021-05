Inter, per oggi provato Pinamonti. TS: “Ma Lukaku insegue un doppio record”

Tra i titolari è stato provato il casse '99: ma il belga ha più di un motivo per scendere in campo contro l'Udinese

Giornata di festa in casa Inter, che oggi affronterà l'Udinese prima di alzare al cielo la coppa scudetto. E, secondo Tuttosport, c'è chi vuole scendere in campo per rompere l'ennesimo record: "Uomo simbolo di questa Inter è Romelu Lukaku che oggi - se dovesse giocare visto che al suo posto è stato provato Andrea Pinamonti: il ballottaggio è aperto - potrebbe inseguire ancora un paio di record: con un gol chiuderebbe la seconda stagione italiana con almeno 30 gol, ma il bersaglio grosso riguarda il campionato, considerato che Big Rom è a due reti dal suo primato in carriera, ovvero i 25 gol messi in fila ai tempi dell’Everton nel 2016/17".