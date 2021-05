Lukaku: “Ecco perché Conte mi apprezza. Se giochi per lui devi sapere…”

Le parole di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter e del Belgio, sul rapporto con Antonio Conte e l'addio al Manchester United

Sul rapporto con Conte, Lukaku aggiunge: "Perché mi apprezza tanto? Perché so fare tutto quello che mi chiede in campo. So attaccare, so difendere, so giocare con le spalle alla porta e attaccare in profondità. Ma anche per la mia mentalità. Sa che non ho paura di lavorare. Se giochi per lui, dovresti sapere che il lavoro è molto intenso".