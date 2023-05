Inter, Lukaku raggiunge il totem Facchetti: con la Champions il futuro…

Il nuovo traguardo raggiunto dall'attaccante belga con la maglia nerazzurra e la condizione per il futuro in nerazzurro

Ci pensa ancora una volta Romelu Lukaku a trascinare l'Inter. Nel momento del bisogno, dopo il gol annullato a Correa in seguito allo spavento iniziale per la rete non convalidata a Berardi dal VAR, il belga si carica sulle spalle la squadra e la porta alla vittoria con una doppietta.