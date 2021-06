Inter, Lukaku non si muove: garanzia per il futuro, competitività garantita

L'attaccante belga rimarrà il punto di riferimento della squadra dentro e fuori dal campo anche nella prossima stagione

Nell'Inter che si appresta a vivere un'estate difficile tra voci di incessanti partenze eccellenti c'è una certezza: Romelu Lukaku. L'attaccante belga, accostato di recente al Chelsea, ha ribadito più volte la sua volontà di rimanere a Milano. Una garanzia per il futuro, come scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter preferirebbe lasciar partire Lautaro piuttosto che Lukaku. Ecco perché in viale Liberazione, e anche a casa Inzaghi, sono ben felici di sapere che i propositi del belga vanno tutti nella direzione di una nuova stagione in nerazzurro. Certo nulla vieta che ci possano essere evoluzioni differenti nelle prossime settimane. Ma un'Inter con Lukaku al centro dell'attacco è da considerare competitiva anche per il prossimo campionato".