Lukaku rassicura Inter e Inzaghi: resta e “trattiene” Lautaro. Il Chelsea…

L'attaccante belga, MVP dell'ultima stagione, non intende cambiare maglia: volontà ribadita a dirigenza e nuovo tecnico

Fabio Alampi

L'Inter potrà contare anche nella prossima stagione su Romelu Lukaku: l'attaccante belga, premiato come MVP dell'ultima stagione di Serie A, non ha alcuna intenzione di cambiare aria, e ha ribadito la sua volontà nel corso di un colloquio con la dirigenza e Simone Inzaghi, prossimo tecnico nerazzurro. Il suo ruolo di leader, come scrive il Corriere dello Sport, va anche al di fuori del campo. Basti pensare al pressing per convincere i compagni a seguire il suo esempio e a restare a Milano, a cominciare da Lautaro Martinez.

Voglia di Inter

"In viale della Liberazione c'è la convinzione che non si muoverà perché il suo desiderio è quello di restare in nerazzurro e lo ha confermato sia parlando con i dirigenti sia con Inzaghi. Ma c'è di più: sui social e sulla chat dello spogliatoio è tra i più attivi, parla da leader e non risparmia le battute. Anche all'amico Lautaro Martinez che conta di avere al suo fianco il prossimo anno. Non è un pressing vero e proprio perché firmi il rinnovo del contratto con l'Inter, ma diciamo... un incentivo. Sotto questo profilo l'ex United è stato rassicurato dalla società: obiettivo di Zhang è quello di costruire anche nel 2021-22 una squadra competitiva con gli stessi due attaccanti titolari".

Assalto Chelsea

"L'indiscrezione a dire la verità era già circolata in Italia nelle scorse settimane, ma adesso che Abramovic ha a disposizione i soldi in arrivo dalla vittoria della Champions (oltre 120 milioni) vuole comprare un grande numero 9 a Tuchel. Haaland pare inarrivabile e Romelu è preferito rispetto a Kane. Per finanziare l'operazione i Blues sono pronti a monetizzare pure le partenze di Hudson-Odoi, Abraham e Tomori. [...] L'Inter considera il belga l'ultimo dei cedibili e lo valuta almeno 120 milioni".