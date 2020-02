Inter, Lukaku nella Hall of fame del calcio italiano: il gesto che ha colpito…

Romelu Lukaku entrerà a far parte della Hall of fame del calcio italiano. Lo rivela la Gazzetta dello Sport, che spiega il motivo: “Undici nuove stelle entrano nella Hall of fame del calcio italiano. Dal gigante Romelu Lukaku al presidente dell’Atalanta dei miracoli Antonio Percassi, da Zibi Boniek, oggi presidente della Federcalcio polacca, alla capitana dell’Italia Sara Gama: sono tanti e prestigiosi i nomi di chi il 4 maggio a Firenze entrerà nel club delle personalità – tra giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti – che hanno lasciato un’impronta nel nostro calcio. Quest’anno, nella nona edizione del riconoscimento, spicca tra i premiati Lukaku, a cui andrà il premio dedicato alla memoria di Davide Astori, istituito l’anno scorso per i più bei gesti di fair play. Per l’attaccante dell’Inter, sempre in prima fila nella lotta al razzismo, è stato decisivo il «regalo» al compagno Sebastiano Esposito nella sfida contro il Genoa dello scorso dicembre: aver ceduto il rigore al ragazzino per permettergli di segnare il primo gol in A vale l’entrata nella Hall of fame”.