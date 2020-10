Inter sulle spalle di Lukaku: totem imprescindibile, in Europa solo Lewandowski come lui

L’Inter acciuffa il pareggio negli ultimissimi minuti della sfida contro il Borussia Monchengladbach ed evita la sconfitta all’esordio stagionale in Champions League. Decisivo, ancora una volta, Romelu Lukaku, autore dei due gol nerazzurri. Una macchina da gol ma non solo, elemento imprescindibile per Conte e per i compagni, come sottolinea Repubblica: “L’Inter è sempre più Romelu Lukaku. Nell’ennesima partita difficile per la squadra di Conte, che rischiava d’inceppare in partenza il percorso in Champions, l’attaccante belga s’è fatto scialuppa per i compagni già boccheggianti. Due gol nel secondo tempo per pareggiare quelli del Borussia Mönchengladbach. Se l’Inter conferma la statistica amara dei due gol subiti per gara — in campionato ne ha presi 8 in 4 giornate — Lukaku aggiorna la sua personale: 6 gol in 5 partite ufficiali in stagione. E almeno una rete in ciascuna delle ultime nove gare giocate in Europa, al pari di Lewandowski“.

IMPRESCINDIBILE – “Immaginare oggi l’Inter senza il suo totem è difficile. Il paragone è forse col rapporto fra il Milan e Ibra, o comunque ci siamo molto vicini. A due mesi esatti dalla finale di Europa League, aperta con la dolcezza del gol d’apertura e chiusa con l’autorete costata la coppa, il centravanti ha scacciato via tutti i fantasmi tenendo a galla i suoi. E permette all’Inter di andare a giocarsi le due trasferte con lo Shakhtar Donetsk e il Real Madrid con ancora tutte le carte in mano“.