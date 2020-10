Lukaku, gol al M’gladbach: a segno in tutte le ultime nove partite in Europa con l’Inter

Si è preso l’Inter a suon di gol ed è stato il miglior giocatore della scorsa Europa League, aveva trascinato la squadra nerazzurra in finale. Quel secondo posto non gli è andato giù, ma sa che l’unico modo per riscattarsi di una mancata vittoria è rialzarsi e ricominciare a fare il suo lavoro. E il suo lavoro, pure la sua passione, è fare gol. Questa sera, contro il Borussia M’gladbach, ha segnato la rete dell’1-0 e “ha trovato il gol in tutte le ultime nove partite in competizioni europee giocate con l’Inter, realizzando 10 reti nel parziale. Mostro”, scrive Opta.