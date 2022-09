Inter, Lukaku si affida al ‘mago dei muscoli’ e punta Mou: i tempi del rientro

Continua il percorso di riabilitazione dell'attaccante nerazzurro, che ora è in Belgio per recuperare dall'infortunio

Come riferisce Tuttosport, Lukaku è andato in patria sia per farsi vedere dallo staff medico della nazionale che vuole tenerlo monitorato in vista del Mondiale di novembre, ma anche per mettersi nelle mani di un mago dei muscoli locale, Lieven Maesschalck. Il belga lavorerà con lui e il suo fisioterapista personale, lo spagnolo Oscar Brau, per alcuni giorni ad Anversa.