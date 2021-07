Sky – Inter, Inzaghi vuole testare la squadra col Crotone: gestirà così Lukaku

Il nuovo allenatore nerazzurro a caccia di ulteriori risposte: appuntamento alle 18 ad Appiano Gentile per l'amichevole

Alle 18, l’Intersfiderà il Crotone in amichevole. Un’altra tappa importante di avvicinamento alla nuova stagione, in cui l’allenatore nerazzurro potrà testare i suoi da vicino. L’occasione, molto probabilmente, per vedere anche Romelu Lukaku in campo per la prima volta dopo il rientro dalle vacanze.