FCIN1908 / Inter, Sanchez infortunato ieri? Una fake news: la verità sul cileno

Il giocatore cileno è rientrato in questi giorni ad Appiano Gentile e avrà tutto il tempo per ritrovare la condizione ottimale.

Tra i giocatori arrivati lunedì c'è anche Alexis Sanchez. Secondo quanto appurato da FCIN1908 il giocatore cileno non si è allenato ieri. La notizia che il giocatore si sarebbe fermato per un presunto problema è una fake news. Nessun problema per lui, tutti i giocatori appena arrivati si sottopongono a tampone prima di ritrovare il campo e il gruppo. In ogni caso Alexis avrà tutto il tempo per ritrovare la giusta condizione, dopo il problema muscolare avuto in Copa America. Il cileno lavorerà in questi giorni, senza fretta e senza forzare la mano. L'Inter non vuole rischi. Inzaghi lo vuole pronto per la prima di campionato contro il Genoa visto che Lautaro Martinez salterà la partita per squalifica.