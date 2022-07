GdS – Inter, Lukaku II: Inzaghi vuole fargli raggiungere questo numero di gol

L’obiettivo di Romelu Lukaku per la nuova stagione. La Gazzetta dello Sport svela il traguardo messo nel mirino da Simone Inzaghi e Big Rom, tornato all’Inter per essere di nuovo protagonista e vincere lo scudetto. “Rispetto al Lukaku I, il Lukaku II nasce con un altro numero sulla schiena, il 90 come la paura, e con un altro mentore: non più papà Antonio Conte, ma Simone Inzaghi, che avrà pure metodi diversi, ma conserva la stessa tenace determinazione. E che vuole fargli sfondare quota 30 gol come fece con la Scarpa d’Oro Ciro Immobile. Poi, quando finirà il prestito, Rom sa che il suo staff si muoverà ancora per lui”. Ovvero per restare ancora all’Inter, dove vuole legarsi a vita per la rosea.