GdS – Lukaku, all’Inter non di passaggio: ecco il piano per restare… a vita

Ecco la strategia di Romelu Lukaku per restare all'Inter a vita

Alessandro Cosattini

Romelu Lukaku è tornato a casa. E non ha alcuna intenzione di andarsene presto, anzi: il belga non si ritiene di passaggio a Milano, nonostante il prestito di questa stagione. Ha fortemente voluto l’Inter, tanto da cambiare anche i piani di mercato nerazzurri, e ora ha ritrovato la felicità che aveva perduto nell’annata al Chelsea. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul futuro di Big Rom e in particolare sulla sua volontà di essere nerazzurro a vita.

Lukaku si sente a casa

“[…] Lukaku fatica ad Appiano per fare pure meglio dei 34 gol in tutte le competizioni della prima stagione in questo bizzarro anno di prestito oneroso a otto milioni l’anno più bonus. E poi per provare a restare ancora qui a “casa” ben oltre il 2023. Non è ancora nelle discussioni tra Inter e Chelsea, ma è chiaro che il rinnovo-bis sia l’elefante della stanza di questo contratto: nessuno lo nomina, ma tutti lo vedono, quasi lo toccano. Pensano di lavorarci su a tempo debito e trasformarlo in realtà senza trovare macigni da schivare: pesa la ferrea volontà del giocatore che a Londra non vuole mettere più piede e che col neopresidente Blues (e coproprietario dei Dodgers in Mlb) Todd Boehly ha un ottimo rapporto. A pensarci, qualunque trattativa dovrebbe essere meno complessa di quella intavolata questa estate, quando andava rotto il ghiaccio. E ci si è fatti aiutare dal Decreto Crescita per ammorbidire al lordo lo stipendio da 8,5.

Inter a vita, il piano

Il contratto con gli inglesi ha una teorica scadenza nel 2026, ed è presto immaginare quali saranno gli scenari dopo un ipotetico secondo anno di prestito. In ogni caso, a prescindere dall’indirizzo che prenderà il Chelsea e dal futuro assetto della società Fc Internazionale, Rom tra due stagioni avrebbe 31 anni e 15 di professionismo alle spalle: il belga non immagina per se una carriera tanto più lunga, ma la vuole solo e soltanto di nerazzurro vestita, magari con un romantico cameo finale all’Anderlecht. Tradotto, non è escluso che nel 2024, se ci saranno le condizioni, il trasferimento all’Inter potrebbe pure diventare definitivo. Certo, a parlare sarà solo e soltanto il campo, giudice supremo del futuro di Romelu.

Un fattore importante

[…] Quando finirà il prestito, Rom sa che il suo staff si muoverà ancora per lui: l’operazione spericolata di questa estate nasce anche dal legame strettissimo di Boehly con Roc Nation, la società che cura gli interessi di Big Rom e fondata da Jay Z. Il rapper ha portato negli anni diversi giocatori ai Dodgers e intavolato partnership commerciali. I due hanno investito insieme una fortuna su “Fanatics”, un produttore e rivenditore on line di abbigliamento sportivo con licenza anche per NFT, scommesse sportive e iGaming. Vale 18 miliardi di dollari, qualcosina più dei 115 milioni che il Chelsea può aver buttato dalla finestra per il belga”, si legge sulla rosea.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)