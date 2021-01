Torna al gol in Serie A Romelu Lukaku. Nella sfida vinta dall’Inter con il Benevento il centravanti nerazzurro ha messo a segno una doppietta e ha raggiungo quota 150 gol in carriera. Come ricorda Opta:

Romelu Lukaku ha segnato 150 gol in 307 presenze nei cinque maggiori campionati europei, tagliando questo traguardo a 27 anni e 262 giorni. Smisurato.