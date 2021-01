Inzaghi: “Il gol di Lukaku ci ha tagliato le gambe. Inter squadra molto forte. Se qualcuno…”

Al termine di Inter-Benevento, Filippo Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico: “Il primo gol ci ha tagliato un po’ le gambe. Poi abbiamo avuto quell’occasione con Lapadula, l’arbitro mi dice che doveva ammonire e dare fallo al limite dell’area. Al di là dell’episodio che poi sicuramente l’avremmo persa perché oggi non era una delle nostri migliori serate, ma bisognava agire diversamente“.

“Poi abbiamo preso il secondo gol di Lautaro e il terzo di Lukaku regalato da noi, lì ci hanno tagliato le gambe perché giochi contro l’Inter che è una squadra molto forte. I gol incassati? Questa squadra è sempre stata cattiva, certi eventi come il terzo gol ti taglia le gambe perché la squadra stava reagendo. Se qualcuno pensava che eravamo già salvi, bisogna tornare subito alla realtà. All’inizio ci davano tutti retrocessi, poi forse in Europa League, noi dobbiamo avere equilibrio. Il terzo gol? È stato bravo anche Lautaro, ci sta. Noi dobbiamo avere mentalità di gioco perché se pensassimo solo a buttarla davanti e a difenderci, retrocederemmo sicuro”.

“Noi sappiamo da dove veniamo, che la Serie A non l’abbiamo mai fatta, dobbiamo essere umile. Noi ce la giochiamo a viso aperto contro chiunque. Oggi avevamo preparato la partita in un certo modo, dispiace prendere un gol su autorete con una palla da fermo. Forse non dovevamo prenderlo così subito, poi quando giochi contro l’Inter la partita diventa in salita”.

