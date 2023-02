Repubblica – Inter, serve Lukaku per stappare il Porto. L’arbitro ha invelenito…

"A San Siro il Porto ha perso dopo 124 giorni. L’ultima volta era successo il 21 ottobre, quando giocò per un’ora abbondante in dieci per l’espulsione di Eustáquio. Finì 0-1 per il Benfica. Questa volta a farsi cacciare è stato Otavio, che a un quarto d’ora dalla fine ha preso il secondo giallo. La rete dell’Inter, puntuale come una scadenza fiscale, è arrivata otto minuti dopo, primo e unico gol di una partita che per un tempo intero era scappata via fra falletti, bisticci e regola del vantaggio ignorata. Ha sbagliato Lautaro, che ha lisciato un paio di palloni sotto porta. Ha sbagliato l’arbitro serbo Jovanovic, che ha invelenito il clima fischiando un po’ a caso e ignorando un pestone nell’area del Porto di Galeno a Darmian".