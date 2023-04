Repubblica – Inter, Lukaku in stato di grazia. Sui social gli interisti-dietologi…

"Nel primo tempo Big Rom non ha azzeccato uno stop, ha steccato due passaggi su tre e ha bighellonato pigro in area, tanto che sui social network la fazione degli interisti-dietologi dilettanti, che costantemente monitora la condizione fisica del belga, era tornata a scrivere «si vede che è ingrassato». Forse anche per questo Lukaku a fine partita si è tolto la maglia, per dare evidenza fotografica di uno stato di forma già dimostrato in campo dai due gol".

"Ora per Inzaghi scegliere i titolari di mercoledì potrebbe essere più complicato. Dzeko in Toscana non ha messo piede in campo, quindi toccherebbe a lui. E Romelu giocherebbe da diffidato. Ma a questo punto, chissà. A Empoli, in una sorta di amarcord dello scudetto vinto due anni fa, ha segnato anche Lautaro, in campo per l’ultima mezz’ora scarsa. E Correa, che già aveva segnato mercoledì scorso in Champions col Benfica, non se l’è cavata male. Aria fresca per Inzaghi, che i gol degli attaccanti li aspettava da mesi".