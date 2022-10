Sky – Inter, solo Brozovic lascia Appiano Gentile: Lukaku ci sarà col Viktoria

Marcelo Brozovic no, Romelu Lukaku sì: ecco gli aggiornamenti da Appiano Gentile verso Inter-Viktoria Plzen di domani

Riecco Big Rom. Allenamento in gruppo oggi per Romelu Lukaku, che sarò convocato per la partita di domani contro il Viktoria Plzen. L’unico giocatore ad aver lasciato Appiano Gentile - fa sapere Sky Sport - è Marcelo Brozovic: proverà a tornare contro la Sampdoria alla prossima di campionato.