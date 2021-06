Lukaku vede quota 40: i numeri stagionali tra Inter e Belgio sono pazzeschi

Ha segnato anche ieri sera con il suo Belgio e non ha alcuna intenzione di fermarsi in vista degli Europei: numeri da urlo per Big Rom

Alessandro Cosattini

Numeri da urlo. Non si ferma Romelu Lukaku, anche ieri a segno con il Belgio. Il centravanti dell'Inter - che ha già svelato di voler restare in nerazzurro anche nella prossima stagione - è quasi a quota 40 gol tra Inter e nazionale.

30 le reti con cui ha chiuso la stagione in maglia nerazzurra, in 44 partite disputate con Antonio Conte in panchina. 8 invece i gol in 9 gare con la sua nazionale, in attesa degli Europei. Che Lukaku vuole vivere da assoluto protagonista dopo la vittoria dello scudetto. Quota 40 è sempre più vicina ormai.