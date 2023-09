CorSera – Inter macchina perfetta, è la favorita per lo scudetto. Milan, KO più umiliante

"Il derby è materia per l’Inter, lucida, reattiva, feroce, un ciclone che spazza via il povero Diavolo. Per il Milan, prigioniero di una maledizione, un’altra sconfitta, la quinta di fila contro i nerazzurri nel 2023, la più umiliante. La nuova regina del campionato è implacabile, con quattro vittorie condite da 13 gol e uno solo subìto, una macchina perfetta, un’orchestra che non stecca". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito al netto successo dell'Inter contro il Milan.