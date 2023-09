Inter, maglia arancione per la 14ª volta: tutti i precedenti

L'Inter torna a vestire una maglia di colore arancione: il lancio del Third Kit 2023/2024 riporta dunque sulla divisa del Club un colore che a lungo, soprattutto negli anni Cinquanta, ha caratterizzato le seconde (o terze, a volte quarte) divise dell'Inter.

Il primo utilizzo, come seconda divisa, risale alla stagione 1937/1938: quell'anno l'Ambrosiana, trascinata da Giuseppe Meazza, vinse il campionato. La seconda divisa veniva utilizzata dalle squadre che giocavano in casa e che accoglievano squadre avversarie che indossavano colori simili: era appunto la squadra di casa, come gesto di cortesia, a cambiare la divisa.