Libero – Inter, sarai mai affidabile? Solo uno gioca a calcio sempre e comunque

Dalle colonne di Libero un'ulteriore analisi sulla prestazione dell'Inter in Coppa Italia col il Parma. Passaggio del turno tra luci ed ombre per i nerazzurri, come si legge sul giornale: "Il primo tempo è la copia del secondo di Monza, il secondo è una reazione di nervi, non da grande squadra. I 40mila del Meazza non credono ai loro occhi. La serata si trasforma in un crocevia emotivo della stagione. Inzaghi butta dentro tutto ciò che ha in panchina ma il guizzo arriva dall’unico che gioca a calcio sempre e comunque: Lautaro. Il campione del mondo non a caso all’87’ beffa Buffon e poi serve un assist al bacio a Dzeko, il cui tiro è parato da una prodezza del quasi 45enne portiere del Parma. I supplementari sono un dono per i nerazzurri, il che è tutto dire, e Acerbi sbroglia la matassa al 109’ con un gol di testa dalla distanza. Rocambolesco e casuale. Arrivano i quarti. Ma arriverà mai un'Inter affidabile?".