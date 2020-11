Ts – Inter-Real Madrid, pagelle: Hakimi da 4. Conte 5: Zidane punta sulla qualità, lui…

Tante insufficienze e solo 3 giocatori che hanno raggiunto la sufficienza. Il giorno dopo Inter-Real Madrid, tra i voti di Tuttosport spicca il 3 ad Arturo Vidal: “L’episodio del possibile rigore è al limite, la reazione – peraltro reiterata dopo aver preso il giallo – è sconsiderata per uno dal suo curriculum visto il piglio da ceffo con cui va ad affrontare l’arbitro. L’Inter va a fondo grazie a lui“.

Male anche Hakimi, voto 4: “Fa del suo meglio per non farsi rimpiangere e ci riesce benone: nullo in fase offensiva e dannoso in quella difensiva come mostra la dormita sullo 0-2 con annesso autogol“. 4,5 per Barella: “L’entrata su Nacho, che segna sin dall’alba il match, è inutilmente gratuita. Protagonista in negativo pure sulla seconda rete madridista, quando lascia troppo spazio a Lucas Vazquez. Nottataccia“.

5 per Antonio Conte: “Zidane punta sulla qualità, lui sui muscoli, ma in Europa si fa strada con i piedi buoni. Per la prima volta da quando esiste la Champions, l’Inter non vince nemmeno una partita nelle prime quattro giornate, un “record” di cui non andare fieri”.