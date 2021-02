Inter, maledizione Firenze: in A una vittoria nelle ultime 9. Nel 2014 decisivo fu… Icardi

Questa sera, a Firenze tornerà a disposizione dell’Inter Romelu Lukaku. Un ritorno importante. Perché serviranno anche i suoi gol per espugnare un campo storicamente difficile per i nerazzurri. L’Inter, infatti, ha ottenuto in Serie A solo una vittoria nelle ultime nove gare giocate al Franchi. Esattamente dal 2014, ovvero dal 2-1 firmato Palacio e Icardi:

“Ci sarà bisogno dei gol degli attaccanti stasera per aiutare l’Inter a sfatare una maledizione. Perché se è vero che a Firenze il 13 gennaio scorso la squadra nerazzurra ha vinto 2-1 (ai supplementari) negli ottavi di Coppa Italia; in campionato al Franchi ha esultato solamente una volta nelle ultime nove gare. L’Inter non vince in A a Firenze da sette anni, dal 15 febbraio 2014, quando Palacio e Icardi fissarono il punteggio sul 2-1. Prima e dopo, quattro pareggi e quattro sconfitte“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)