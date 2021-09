TS – Inter, maledizione Champions. Servono 9 punti per rendere inutile Madrid

Si complica il cammino in Champions League dell'Inter che ora dovrà battere lo Sheriff e vincere in casa con lo Shakhtar

Serata ancora sfortunata per l'Inter in Champions League. Dopo la sconfitta con il Real Madrid, la squadra di Inzaghi non riesce a segnare allo Shakhtar e torna a Milano con uno 0-0 deludente.

"Maledizione Champions. La peggior Inter della stagione, per qualità del gioco ed errori individuali, non va oltre lo 0-0 a Kiev contro lo Shakthar Donetsk di Roberto De Zerbi. Una partita sicuramente non bella quella dei nerazzurri di Simone Inzaghi, ma comunque neanche fortunata perché se è vero che gli ucraini hanno avuto per diversi tratti del match l’inerzia, mettendo in difficoltà la squadra campione d’Italia - ma Handanovic non ha dovuto compiere alcun intervento -, bisogna però sottolineare come l’Inter abbia avuto cinque occasioni nitide per passare in vantaggio e tornare a Milano con tre punti che avrebbero ovviamente fatto bene al girone", analizza Tuttosport.