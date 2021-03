Inter, oggi giornata di riposo. D’Ambrosio ieri è tornato prima a Milano

Il giocatore nerazzurro aveva accusato un malessere poco prima del match ed è tornato a casa su una macchina della società

Alla fine non è andato neanche in tribuna. Danilo D'Ambrosio ieri era andato a Torino, era tra i convocati della partita ed era a disposizione in panchina. Ma prima della partita ha dato forfait. Gli inviati a bordo campo di Skysport avevano parlato di malessere.