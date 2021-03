Torino-Inter, piccolo malessere per D’Ambrosio: andrà in tribuna

A Skysport hanno riferito che il 33 nerazzurro non sarà in panchina per la sfida contro il Torino

Danilo D'Ambrosio è tra gli ex della partita come Padelli e come Darmian. Saluti a bordo campo tra ex compagni. Ma a Skysport hanno riferito anche che il numero 33 dell'Inter non sarà in panchina con i compagni, come da distinta. Il calciatore andrà in tribuna per un piccolo malessere, ha spiegato Matteo Barzaghi.