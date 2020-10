L’Inter di Antonio Conte è a Marassi e lì, contro il Genoa, si gioca oggi alle 18. La società nerazzurra, attraverso il suo profilo Twitter, ha annunciato che in occasione della partita gli uomini di Conte giocheranno per la prima volta, in questa stagione, con la maglia Away. È quella bianca a quadroni azzurri, la seconda divisa insomma, un esordio in questo campionato per la divisa interista che era stata presentata in anteprima ad agosto contro l’Atalanta.