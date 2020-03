Inter, tre maratoneti per affrontare la Juve. Conte sceglie il centrocampo di corsa

Conte dovrebbe optare per un centrocampo di quantità per la sfida di domani sera contro la Juve. Il tecnico nerazzurro dovrebbe preferire Vecino a Eriksen per la formazione iniziale.

“Un centrocampo di maratoneti per reggere l’urto della Juventus. Domani sera all’Allianz Stadium, nella partitissima scudetto con la Juventus, Antonio Conte farà ricorso alla linea centrale che in questo momento gli dà maggiore garanzia dal punto di vista della tenuta complessiva dell’equilibrio di squadra: Vecino, Brozovic, Barella. La scelta ha una spiegazione logica anche dal punto di vista statistico. Questi tre giocatori dell’Inter sono tra i primi otto del campionato per chilometri medi corsi a partita, prendendo in considerazione i calciatori che hanno collezionato almeno mille minuti in questa stagione, in modo da avere un dato basato su un buon numero di giornate e non su una prova estemporanea. Quasi una pattuglia di mezzofondisti keniani prestati al calcio”, si legge su Tuttosport.

BROZOVIC – “Lo stakanovista per eccellenza, ma questo è ampiamente risaputo, è Marcelo Brozovic, primo podista della Serie A con una media di 12.4 chilometri percorsi ogni giornata. Il croato è rimasto l’unico dell’attuale campionato a veleggiare sopra i 12 chilometri. Fino a poche settimane fa, oltre questa soglia, gli faceva compagnia Kulusevski che adesso è sceso anche se di pochissimi metri: 11.9 chilometri ogni 90 minuti di gara. Vecino si colloca in quinta posizione a quota 11.329. Barella è ottavo a 11.304. Nessuna altra squadra ha tre giocatori nei primi dieci. Solo il Brescia ne ha più di uno: Bisoli e Tonali che occupano la nona e decima posizione. La Juventus ha un giocatore nella top 10 dei maratoneti: Pjanic quinto con 11.5 chilometri a gara. Quasi un chilometro di media in meno rispetto a Brozovic. Due costruttori di gioco molto mobili”.