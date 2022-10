Inter, Marchegiani: “Lautaro? Inzaghi cambiandolo ha tolto un problema alla Viola”

Luca Marchegiani, ex calciatore, è intervenuto negli studi di Sky Calcio Club. Queste le sue parole sulla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina: "Io ho una grande stima di Lautaro, lo esalto spesso: ieri era particolarmente ispirato, gli riusciva tutto. Il cambio mi ha sorpreso tantissimo, non so se Inzaghi non volesse rischiare un infortunio: ma sicuramente ha tolto un problema per la Fiorentina".