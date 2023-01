La Stampa – L’Inter ha riacceso la speranza scudetto, ma oggi non ha margine d’errore

Una partita in cui l'Inter non ha alcun margine d'errore, se vuole tenere viva la fiamma della speranza accesa mercoledì sera contro il Napoli

Ecco l'analisi de La Stampa sulla sfida contro il Monza di questa sera:

"L’Inter non ha margini di errore dopo aver riacceso speranze di rimonta scudetto con lo scatto a -8 dalla prima posizione. Simone Inzaghi potrebbe ruotare qualche elemento – Dumfries al posto di Darmian è una delle mosse possibili – con il pensiero ai tanti impegni di gennaio tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. In attacco, invece, Inzaghi non dovrebbe cambiare: spazio ancora a Lukaku e all’inossidabile Dzeko, decisivo con il Napoli. Per il 36enne bosniaco è pronto un altro anno di contratto".