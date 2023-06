Inter, Marotta bloccato: deve vendere Brozovic e Gosens. Il Milan prova a dare fastidio

Dopo la cessione di Tonali, i rossoneri hanno i soldi per puntare su Frattesi. Sondaggio per Lukaku, ma l'attaccante vuole l'Inter

Con la cessione di Tonali, il Milan incasserà 80 milioni di euro e avrà la liquidità per poter rinforzare la squadra. I rossoneri si sono mossi su alcuni degli obiettivi dell'Inter come Frattesi, ma hanno anche usato azioni di disturbo contro i nerazzurri sondando ad esempio Romelu Lukaku .

"Non è un caso che Davide Frattesi, promesso sposo dell’Inter, impossibilitata a sferrare l’attacco decisivo al Sassuolo in mancanza delle risorse da preventive cessioni di Brozovic e Gosens, ora sia nell’orbita del Diavolo. Il Milan ha il cash necessario per soddisfare le pretese del Sassuolo, sempre che non siano fuori mercato. E gode pure del favore degli agenti, gli stessi di Tonali. Non finisce qui, però. Motivato anche dal desiderio di accelerare una decisione di Marcus Thuram, che da settimane sfoglia la margherita fra le proposte del Milan, del Psg e del Lipsia, l’ad Giorgio Furlani ha sondato l’entourage di Lukaku. Ovvero l’agenzia Roc Nation, leader mondiale nel campo dell’intrattenimento e con cui i rossoneri hanno avuto una partnership nell’ottica del merchandising", si legge sul Corriere della Sera.