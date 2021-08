Inter, martello Inzaghi: chiamate a Barella, Bastoni e Lautaro prima del ritiro. E da oggi…

Simone Inzaghi può sorridere: da oggi, anche Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez saranno a disposizione dell'Inter

Simone Inzaghi può sorridere: da oggi, anche Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez , campioni d'Europa con l'Italia e del Sudamerica con l'Argentina, saranno a disposizione dell'Inter per preparare al meglio la nuova stagione. Il nuovo allenatore nerazzurro non vede l'ora di lavorare con loro ad Appiano Gentile. Non sono mancati, comunque, i contatti. In questi giorni, infatti, Inzaghi ha avuto molti colloqui telefonici con i tre reduci:

"I tre reduci dai trionfi continentali, che pure si sono tenuti in allenamento anche durante le ferie, non ripartiranno immediatamente in gruppo. Ma Inzaghi, dopo quelli telefonici delle settimane scorse, potrà avere anche con gli azzurri e il Toro i primi colloqui dal vivo, inculcando la propria idea di calcio e iniziando a creare quel feeling alla base di qualsiasi successo. Anche a livello psicologico, essere di nuovo tutti insieme rende l'idea di quanto in fondo la rosa resti altamente competitiva. Lo scudetto sulle nuove maglie sarà un grande stimolo per tutti, così come i favori dei pronostici che danno la Juve di nuovo favorita", si legge su gazzetta.it.