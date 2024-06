Matteo Arnaldi sfodera la maglia dell’Inter: “Interista una volta…”

Sta vivendo da protagonista il Roland Garros e si è messo in mostra con la vittoria in tre set su Andrey Rublev di venerdì scorso a Parigi. Matteo Arnaldi, tennista italiano originario di Sanremo classe 2001, con Sinner, Musetti, Sonego e Bolelli ha riportato in Italia la Coppa Davis dopo 47 anni.