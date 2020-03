GdS – Inter, vincere aiuta a vincere: Conte e Marotta d’accordo, nel medagliere di A i nerazzurri…

Un mercato fatto di calciatori con esperienza e soprattutto vittorie nel curriculum. È stato questo il diktat di Antonio Conte e Beppe Marotta nelle scelte di mercato della nuovo progetto dell’Inter. “Vincere aiuta a vincere” avranno pensato i due, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. E non a caso sono arrivati: Sanchez (16 medaglie), Godin (10), Young (7), Eriksen (5), Moses (4), Lukaku (2).

“Il resto del gruppo, infatti, risulta abbastanza “povero” di successi: ben 11 non hanno mai vinto nulla. Passi per i giovani come Lautaro, Esposito o Bastoni, ma nella lista ci sono anche Handanovic e D’Ambrosio, mentre hanno un solo trofeo Candreva, Vecino, Ranocchia, De Vrij“.

La Rosea fa la conta dei trofei vinti dai calciatori delle varie squadre di Serie A: si scopre che ben 11 calciatori nerazzurri non hanno mai vinto nulla, con l’Inter che si piazza al quarto posto in questa speciale classifica alle spalle della Juventus, che domina con 281, la Roma (90) e la Lazio (82).