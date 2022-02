Inter, la media punti è crollata a 1,28. La causa? Non è atletica ma…

La flessione dell'Inter di Inzaghi è la più netta in relazione all'ascesa del girone d'andata: da 2,43 punti a partita è crollato a 1,28

Sarà una ghiottissima occasione per entrambe, il derby di martedì sera di Coppa Italia: Inter e Milan sono infatti in difficoltà e un'eventuale successo nella stracittadina potrebbe ridare lo spirito giusto. Libero entra nel momento no dei nerazzurri, analizzandone così le cause: "La flessione dell'Inter di Inzaghi è la più netta in relazione all'ascesa del girone d'andata: da 2,43 punti a partita è crollato a 1,28.