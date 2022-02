Inzaghi, idee chiare in ottica Milan. “Formazione, un solo dubbio. Gosens e Correa…”

A due giorni dal derby, Simone Inzaghi sta già riflettendo sulla formazione che scenderà in campo contro il Milan

A due giorni dal derby, Simone Inzaghi sta già riflettendo sulla formazione che scenderà in campo contro il Milan. "Nei piani di Inzaghi c’è l’idea di mettere in campo la formazione titolare. Le panchine di Skriniar e Lautaro (comunque in campo nella ripresa) sono state decise proprio in quest’ottica. L’unico piccolo dubbio riguarda la fascia destra, quindi tra Dumfries e Darmian", spiega il Corriere dello Sport che dà come favorito l'olandese. Contro il Milan si va verso la prima convocazione per Robin Gosensche potrebbe anche giocare una ventina di minuti. Correa, invece, dovrebbe rientrare contro la Salernitana.