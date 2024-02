Inter, senza Europa media punti impressionante. “Adesso per Inzaghi…”

"Sta per tornare, anche per l’Inter. Tra una settimana in casa nerazzurra sarà tempo di Champions League, dopo quel secondo posto maturato a dicembre nella fase a gironi a causa della differenza reti. In questi due mesi senza impegni continentali la corazzata di Simone Inzaghi ha proseguito la cavalcata in campionato, consolidando il primato in classifica (+7 sulla Juve con una gara in meno all’attivo) attraverso prestazioni che i numeri all’attivo sintetizzano alla perfezione, oltre ad aver vinto la Supercoppa con la nuova formula e aver salutato anzitempo la Coppa Italia". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'avvicinamento dei nerazzurri verso la sfida di Champions contro l'Atletico Madrid.