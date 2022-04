Inter, Bologna la trasferta più importante: la media punti conferma che bisogna accelerare

La trasferta più importante, per accelerare, migliorare una media punti inferiore alle rivali via da San Siro e provare a dare una sterzata

La trasferta più importante, per accelerare, migliorare una media punti inferiore alle rivali via da San Siro e provare a dare una sterzata in chiave scudetto. L'Inter di Simone Inzaghi scende in campo al Dall'Ara di Bologna con l'obbligo di vincere per tornare in testa alla classifica, questa volta senza asterischi. Scrive il Corriere dello Sport: