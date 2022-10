Sky – Né fisico, né tattico: problema Inter sembra psicologico. Ecco la medicina

“Né fisico, né tattico, il problema dell’Inter sembra più psicologico. L’Inter crolla in errori banali di giocatori diversi, non di un calciatore che si ripete ecco. Mi sono interrogato molto io su questo anche durante la sosta. La medicina per Inzaghi è ottenere una vittoria che possa riportare ottimismo, una vittoria può aiutare a scacciare negatività nell’ambiente", ha detto il giornalista da Appiano.