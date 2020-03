Inter, Menotti: “Lautaro pieno di qualità: ha un enorme futuro”. Lui con Messi? Lo avvisa così

In Argentina hanno una grandissima considerazione di Lautaro Martinez. Lo conferma anche Cesar Menotti, ex commissario tecnico della Seleccion, che ha parlato così del centravanti dell’Inter, considerando il forte interesse di Leo Messi di averlo al Barcellona: “Lautaro è molto giovane e pieno di qualità. Ha un enorme futuro”. Sulla possibilità di vederlo in Catalogna e continuare la sua esplosione: “Neymar sembrava potesse essere l’erede di Messi, ma da quando ha lasciato il Barcellona è diventato un giocatore senza lo stesso prestigio”.