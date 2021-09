Repubblica: “Marotta uscito benissimo da un mercato complicato: Inter da titolo”

Il quotidiano oggi analizza i movimenti di mercato in uscita e in entrata dei nerazzurri in chiave scudetto

Il mercato dell’Inter secondo La Repubblica. Oggi il quotidiano ripercorre i movimenti in uscita e in entrata dei nerazzurri e si sofferma in particolare sull’abilità di Beppe Marotta. Ecco quanto evidenziato: “È stato un mercato complicato per l’Inter, costretta a vendere Lukaku e Hakimi. Marotta però ne è uscito benissimo: ha incassato 183 milioni e ne ha girati 45 per Correa — già decisivo appena arrivato dalla Lazio — e Dumfries. Con Dzeko e Çalhanoglu — grande idea per sostituire Eriksen — presi a zero, ha consegnato a Inzaghi un organico in grado di difendere il titolo”, si legge.