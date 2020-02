EDICOLA / TS: Messi, il sogno di Inter e Juve. Ansia Handanovic, ecco Viviano

In Italia potrebbero prenderlo Inter e Juventus. Sono le parole di Braida, l’ex ds del Barcellona, su Messi. Il dirigente e le sue parole sono finite al centro della prima pagina di TuttoSport. “Il sogno di Inter e Juve. L’ex ds del Barça, ci ha lavorato quattro anni, apre alla via italiana per l’argentino. Un’operazione da 350 mln: i nerazzurri tornerebbero ad una dimensione mondiale, i bianconeri formerebbero una coppia pazzesca con CR7“. E poi altro titolo sui nerazzurri: “Inter, problema portiere. Ansia Handanovic. Conte, ecco Viviano”.