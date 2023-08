L’Inter mette Correa sul mercato. Juric: “Il Tucu al Torino? Non rispondo”

Joaquin Correa è sul mercato. Come anticipato da FcInter1908.it , in queste il Torino ci sta provando concretamente per il Tuco. L'operazione potrebbe chiudersi con un prestito di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro con il club nerazzurro che pagherebbe una parte dell'ingaggio. Intervenuto in conferenza stampa, a Ivan Juric è stato chiesto: “Mister, le piace Correa ?”. E il tecnico , uscendo dalla sala conferenze: “Non rispondo”, con un sorriso largo così.

"A mo’ di battuta, ma non per riderci sopra. Tutt’altro: per scappare dialetticamente, diplomaticamente, da un corridoio di mercato che il Torino sta battendo in parallelo alla trattativa con l’Inter per riavere Lazaro", sottolinea Tuttosport. "Si tratta di convincere il giocatore, adesso. Nella squadra granata potrebbe rilanciarsi, giocare con continuità, tornare a brillare, dopo la deludente stazione scorsa in nerazzurro. In granata l'attaccante argentino sarebbe accolto da tutti a braccia aperte".