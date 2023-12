CdS: “Inter come fosse a mezzo servizio. Lunedì urna da bollino rosso”

C'è grande attesa per conoscere la prossima avversaria dell'Inter in Champions League. Dopo lo 0-0 di ieri, i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono qualificati come secondi nel girone alle spalle proprio della Real Sociedad. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport in vista del sorteggio: "Va così, quando c'è l'immagine sbiadita della capolista. L'Inter non fa abbastanza per prendersi il primo posto, come fosse a mezzo servizio in chiusura di girone. Così la replica del pari ottenuto anche all'andata ha come inevitabile conseguenza un sorteggio da bollino rosso. Lunedì l'urna designerà il futuro europeo di Simone Inzaghi, mentre l'Inter - che per la prima volta dal 2004 conclude il gruppo di Champions League da imbattuta - non riesce a primeggiare in un girone dal 2011", si legge.