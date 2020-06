Callegari: “L’Inter dovrà migliorare, nella prima parte ha assimilato bene. Conte non può…”

Massimo Callegari ha riassunto per Dazn la stagione di Conte all’Inter nella sua primissima parte: “Soprattutto nella prima parte della stagione l’Inter ha ricalcato l’identità dell’allenatore: elettrica, adrenalinica ed elettrizzante. La squadra ha assimilato e trasferito in campo le idee di Conte. Poi la sensazione è stata che gli avversari avessero capito come disinnescare l’Inter e lì si è avuta la percezione che qualcosa dovesse cambiare. Non si può sempre andare a cento all’ora anche Conte non può farlo dal punto di vista della comunicazione e la squadra dovrà migliorare”.

(Dazn)